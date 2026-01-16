Bloco Divinas Tetas não participará do carnaval de Brasília em 2026

O Bloco Divinas Tetas, que celebrou 10 anos de criação no ano passado, anunciou, nesta quinta-feira (15/1), que não participará do carnaval de Brasília em 2026. Em comunicado nas redes sociais, a organização do evento afirmou que este será um “carnaval sabático”.
Na postagem, a organização do Divinas Tetas citou que a pausa é “necessária para cuidar da nossa história, da nossa saúde, da nossa estrutura e dos nossos sonhos” e também criticou as políticas públicas culturais do Distrito Federal, citadas como um dos motivos para a ausência no bloco do carnaval deste ano. “Ao longo dos últimos anos, as políticas públicas culturais, incluindo o edital de fomento ao carnaval do DF, passaram a ser feitas de uma forma que contraria o desejo da cena carnavalesca da cidade”, afirmaram.
Confira o comunicado completo:
“Depois de 10 anos de muita festa, afeto, suor, arte, encontros, abraços, beijos, glitter, gritos, batuques e memórias que Brasília jamais esquecerá... o Bloco das Divinas Tetas não participará do carnaval em 2026.
Sim, este será o nosso carnaval sabático.
Calma! Não é uma despedida. É uma respirada coletiva. Uma pausa necessária pra cuidar da nossa história, da nossa saúde, da nossa estrutura e dos nossos sonhos. E também, sim, um momento de protesto.
Ao longo dos últimos anos, as políticas públicas culturais, incluindo o edital de fomento ao carnaval do DF, passaram a ser feitas de uma forma que contraria o desejo da cena carnavalesca da cidade. Um modelo que além de burocrático e opaco, dificulta a autonomia, ignora o diálogo entre blocos e atropela os princípios que construíram o carnaval de rua que conhecemos hoje.
Acreditamos que o carnaval deve ser organizado de acordo com a vontade coletiva de ocupar as ruas com alegria, música, arte e liberdade.
É assim que a gente pretende seguir: com coerência, transparência, respeito e carinho a nossa trajetória e também a história do Carnaval do DF.
Acreditamos que essa pausa também é necessária para que possamos avaliar tudo o que fizemos, ao longo desses últimos 10 anos, e traçar novas metas artísticas e musicais.
A quem já dançou, curtiu, trabalhou e cantou com a gente: muito obrigado!
A gente segue por aqui, criando, pensando, sonhando. Nos vemos em breve! Seja na rua, no palco ou no coração.
Com amor e muita purpurina,
Bloco das Divinas Tetas.”