Pré-carnaval no Guará e em Taguatinga homenageia cantoras brasileiras

A cantora Kika Ribeiro lança o evento de pré-carnaval As brasileiras nos dias 24 e 25 de janeiro, de 12h às 16h, na Feira do Guará. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o Taguaparque recebe a apresentação de 16h às 20h. A entrada é gratuita. O projeto foi pensado para homenagear a pluralidade de vozes, origens e expressões culturais das mulheres do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além de Kika, participam de As brasileiras Miriam Marques, Cris Alves, Dani Ribeiro e Haila Ticiany, que cantarão músicas autorais e de grandes nomes da música brasileira. Pati Barcellos (cavaco), Rebeca Martins (pandeiro e caixa), Letícia Monielly (tantan e backing vocal), Fio de Castro (surdo), Marcelo Santos (atabaques), Augusto Contreras (violonista) e Tiago Almeida (violonista) participam da instrumentação.
Kika mescla samba, música de terreiro e MPB em músicas autorais como Me Deixa no Samba, Morena, Eterno Amor e Negra de Fé. Durante a apresentação, serão homenageadas, entre outras, Clara Nunes, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Alcione.
Serviço
As brasileiras
De Kika Ribeiro. Nos dias 24 e 25 de janeiro, de 12h às 16h, na Feira do Guará (SRIA, Guará II QE 23); em 31 de janeiro e 1º de fevereiro no Taguaparque ((DF 001 – Pistão Norte), de 16h às 20h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.