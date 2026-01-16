Nutricionista analisa nova pirâmide alimentar dos EUA e faz alerta sobre canetas emagrecedoras

A nova pirâmide nutricional dos Estados Unidos, divulgada no último dia 7, que recomenda o aumento no consumo de proteínas e a redução de carboidratos, foi um dos temas abordados pela nutricionista Rayanne Marques durante o CB. Saúde — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — da última quinta-feira (15/1). Ela também comentou sobre os cuidados com as canetas emagrecedoras e o perigo dos ultraprocessados. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, Rayanne ressaltou a importância do consumo de proteínas na dose adequada para o fortalecimento muscular. Confira os principais trechos da entrevista:
A inversão na pirâmide alimentar feita pelos Estados Unidos pegou muita gente de surpresa. Explica para gente por quê?
Antes, havia uma recomendação para o consumo maior de farináceos e carboidratos. Esses eram os alimentos mais indicados. Essa nova mudança aconteceu por conta dos próprios dados sobre obesidade dos Estados Unidos, que revelam um aumento cada vez mais alarmante, principalmente, porque o país tem um grande consumo de ultraprocessados. As proteínas são muito importantes para a formação muscular. Os músculos estão ligados a todo nosso corpo e são importantes para a sustentação do esqueleto e, a longo prazo, ajudam na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. No Brasil, já era para ter sido feito antes, que bom que agora temos essa orientação que pode chegar às pessoas.
Também surgiram dúvidas em relação à quantidade a ser consumida. O excesso de proteínas pode fazer mal?
Todo excesso faz mal, até em relação ao consumo de água. Atualmente, para um não praticante de exercícios físicos, a conta fica em 1g de proteína por quilo de peso. Essa conta vai mudar de acordo com a idade da pessoa e da quantidade de exercícios físicos. É muito específico para a situação de cada pessoa. O consumo de carne vermelha também está ligado à possibilidade de doenças. A diversidade alimentar é muito importante para o nosso organismo. Então, variar o consumo de carne vermelha substituindo por frango, peixes e grãos, como grão-de-bico, lentilha e ervilha, é fundamental para garantir uma alimentação saudável.
O consumo de ultraprocessados é um problema nos EUA e no Brasil também. Quais são os perigos de uma alimentação rica em ultraprocessados?
Esses alimentos são repletos de aditivos químicos. Esses aditivos têm a finalidade de aumentar o tempo de prateleira de um alimento, dar cor e sabor. O nosso corpo possui os realçadores de sabor. Quando comemos esse tipo de alimento, salivamos muito, e isso é um sinal de muito prazer para o cérebro. O acúmulo de aditivos químicos, porém, causa diversos malefícios ao nosso corpo, podendo acarretar doenças, desde enxaquecas à má-formação de bebês.
As canetinhas emagrecedoras são usadas por muitas pessoas para a perda de peso rápido, mas há uma taxa alta de pessoas que voltam a ganhar peso após o uso. Explica um pouco sobre esse assunto.
As canetas vieram como uma grande ferramenta para combater a obesidade e doenças que são multifatoriais. Quando as pessoas fazem uso dela por conta própria, sem acompanhamento nutricional, elas acreditam que é só não comer que vai resolver o problema. E com essa prática, a perda muscular é muito grande. Quando o corpo perde músculos, o metabolismo fica mais lento porque o músculo é essencial para o corpo trabalhar bem. Com essa perda e sem mudanças nos hábitos alimentares, a pessoa vai recuperar aquele peso que tinha perdido. Ela é uma ferramenta dentro de uma estrutura muito maior.
Essas canetas são indicadas para qualquer pessoa ou é uma intervenção para uma pessoa que está muito acima do peso?
As canetas são uma intervenção para quem está muito acima do peso e com uma inflamação sistêmica no corpo, não é indicado para todo mundo. Uma pessoa que consegue emagrecer apenas controlando a alimentação e fazendo exercícios físicos não precisa desse equipamento. A caneta também é utilizada para algumas doenças como o lipedema — acúmulo de gordura de forma desordenada —, mas é importante que o uso seja feito com acompanhamento médico.
A senhora poderia dar algumas dicas para manter uma alimentação saudável no verão?
Consumir líquidos é muito importante. Então, a ingestão de água, água de coco e sucos é fundamental para a hidratação. Passamos pelo réveillon e, logo mais tem o carnaval, que possui muita bebida alcoólica. Nesse cenário, além da hidratação, dormir bem também é fundamental para manter o corpo saudável. Uma noite de sono ruim desordena todo o corpo. Também é importante não fazer o "dia do lixo" todo dia e, sim, manter uma alimentação saudável como regra.
Assista a entrevista completa: