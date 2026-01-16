Nutricionista analisa nova pirâmide alimentar dos EUA e faz alerta sobre canetas emagrecedoras

A nova pirâmide nutricional dos Estados Unidos, divulgada no último dia 7, que recomenda o aumento no consumo de proteínas e a redução de carboidratos, foi um dos temas abordados pela nutricionista Rayanne Marques durante o CB. Saúde — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — da última quinta-feira (15/1). Ela também comentou sobre os cuidados com as canetas emagrecedoras e o perigo dos ultraprocessados. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, Rayanne ressaltou a importância do consumo de proteínas na dose adequada para o fortalecimento muscular. Confira os principais trechos da entrevista:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A inversão na pirâmide alimentar feita pelos Estados Unidos pegou muita gente de surpresa. Explica para gente por quê?

Antes, havia uma recomendação para o consumo maior de farináceos e carboidratos. Esses eram os alimentos mais indicados. Essa nova mudança aconteceu por conta dos próprios dados sobre obesidade dos Estados Unidos, que revelam um aumento cada vez mais alarmante, principalmente, porque o país tem um grande consumo de ultraprocessados. As proteínas são muito importantes para a formação muscular. Os músculos estão ligados a todo nosso corpo e são importantes para a sustentação do esqueleto e, a longo prazo, ajudam na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. No Brasil, já era para ter sido feito antes, que bom que agora temos essa orientação que pode chegar às pessoas.

Também surgiram dúvidas em relação à quantidade a ser consumida. O excesso de proteínas pode fazer mal?

Todo excesso faz mal, até em relação ao consumo de água. Atualmente, para um não praticante de exercícios físicos, a conta fica em 1g de proteína por quilo de peso. Essa conta vai mudar de acordo com a idade da pessoa e da quantidade de exercícios físicos. É muito específico para a situação de cada pessoa. O consumo de carne vermelha também está ligado à possibilidade de doenças. A diversidade alimentar é muito importante para o nosso organismo. Então, variar o consumo de carne vermelha substituindo por frango, peixes e grãos, como grão-de-bico, lentilha e ervilha, é fundamental para garantir uma alimentação saudável.

O consumo de ultraprocessados é um problema nos EUA e no Brasil também. Quais são os perigos de uma alimentação rica em ultraprocessados?

Esses alimentos são repletos de aditivos químicos. Esses aditivos têm a finalidade de aumentar o tempo de prateleira de um alimento, dar cor e sabor. O nosso corpo possui os realçadores de sabor. Quando comemos esse tipo de alimento, salivamos muito, e isso é um sinal de muito prazer para o cérebro. O acúmulo de aditivos químicos, porém, causa diversos malefícios ao nosso corpo, podendo acarretar doenças, desde enxaquecas à má-formação de bebês.

As canetinhas emagrecedoras são usadas por muitas pessoas para a perda de peso rápido, mas há uma taxa alta de pessoas que voltam a ganhar peso após o uso. Explica um pouco sobre esse assunto.

As canetas vieram como uma grande ferramenta para combater a obesidade e doenças que são multifatoriais. Quando as pessoas fazem uso dela por conta própria, sem acompanhamento nutricional, elas acreditam que é só não comer que vai resolver o problema. E com essa prática, a perda muscular é muito grande. Quando o corpo perde músculos, o metabolismo fica mais lento porque o músculo é essencial para o corpo trabalhar bem. Com essa perda e sem mudanças nos hábitos alimentares, a pessoa vai recuperar aquele peso que tinha perdido. Ela é uma ferramenta dentro de uma estrutura muito maior.

Essas canetas são indicadas para qualquer pessoa ou é uma intervenção para uma pessoa que está muito acima do peso?

As canetas são uma intervenção para quem está muito acima do peso e com uma inflamação sistêmica no corpo, não é indicado para todo mundo. Uma pessoa que consegue emagrecer apenas controlando a alimentação e fazendo exercícios físicos não precisa desse equipamento. A caneta também é utilizada para algumas doenças como o lipedema — acúmulo de gordura de forma desordenada —, mas é importante que o uso seja feito com acompanhamento médico.

A senhora poderia dar algumas dicas para manter uma alimentação saudável no verão?

Consumir líquidos é muito importante. Então, a ingestão de água, água de coco e sucos é fundamental para a hidratação. Passamos pelo réveillon e, logo mais tem o carnaval, que possui muita bebida alcoólica. Nesse cenário, além da hidratação, dormir bem também é fundamental para manter o corpo saudável. Uma noite de sono ruim desordena todo o corpo. Também é importante não fazer o "dia do lixo" todo dia e, sim, manter uma alimentação saudável como regra.

Assista a entrevista completa: <span class="_aupe copyable-text xkrh14z">https://www.youtube.com/embed/wffjPLIG0iI?si=G6iVOo15OiJAHTaX"</span><span class="_aupe copyable-text xkrh14z"> title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Saiba Mais Cidades DF Ônibus da Urbi são atacados com pedras em várias regiões em suposta represália

Ônibus da Urbi são atacados com pedras em várias regiões em suposta represália Cidades DF Corretor preso por grilagem em Goiás matou jovem com tiro no peito em bar

Corretor preso por grilagem em Goiás matou jovem com tiro no peito em bar Cidades DF MPDFT quer aumentar pena de homem que atacou tio e primo de 7 anos