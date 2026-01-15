Ônibus da Urbi são atacados com pedras em várias regiões em suposta represália

15/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Estação de monitoramento e qualidade do ar de Brasília. Rodoviária próximo ao Marco Zero. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Dezenas de ônibus da empresa Urbi foram atacados com bolinhas de gude e pedras em, pelo menos, seis regiões administrativas do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (15/1). Informações preliminares indicam que os atos de vandalismo teriam sido uma represália à demissão recente de funcionários.

O Correio apurou que cerca de 30 veículos foram danificados, embora o número exato ainda não tenha sido confirmado pela empresa. Os ônibus circulavam por diferentes rotas e transportavam passageiros no momento dos ataques, registrados no Núcleo Bandeirante, Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Ceilândia e na EPIA.

Representantes do Sindicato dos Rodoviários compareceram à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para registrar ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso, e a principal linha de apuração aponta para a demissão de colaboradores como possível motivação dos ataques.