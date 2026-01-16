Obituário: 43 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (16/1):

Campo da Esperança



Ana Liz Rocha Sousa Santos, menos de 1 ano



Antônio Adriano Bandeira Chaves, 69 anos



Antônio Paulo Patrício de Souza, 71 anos



Antônio Ribeiro de Macedo, 93 anos



Aurora Emanuelly Santos Lopes, menos de 1 ano



Carlos Alberto Malaquias, 60 anos



Dalva Maia da Nova, 87 anos



Francisco das Chagas Pedreira do Espírito Santo, 70 anos



Hélia Iglesias Teixeira, 92 anos



Ivan Gonzaga Barbosa, 74 anos



Jaratan Faria, 72 anos



Lauridete Ishiyama Ogawa da Silva, 65 anos



Maria Alcídia Bernardes, 66 anos



Maria das Graças Rodrigues, 31 anos



Maria Pereira Barroso, 97 anos



Maria Vera Lúcia Barbosa de Andrade, 67 anos



Neusa Maria dos Santos Oliveira, 74 anos



Sivirino Bezerra da Silva, 89 anos



Zaya da Silva Rodrigues, menos de 1 ano

Taguatinga



André Luis Anacleto dos Santos, 52 anos



Edis Maria Cavalcante Silva, 70 anos



Francisco Tertuliano da Silva, 91 anos



Helena Porfiria de Souza, 95 anos



Manoel Antônio Baliza, 91 anos



Marcos Estevam Ferreira Souza, 57 anos



Maria do Amparo Sousa, 78 anos



Maria Ferreira, 78 anos



Rosângela Rodrigues de Castro, 49 anos



Weslley Dias Gonçalves, 47 anos

Gama



Halyson Júnio de Oliveira, 42 anos



Maria José de Aguiar, 79 anos



Maria José Lopes, 75 anos



Maria Santana Fernandes do Carmo, 71 anos



Mauro Neiva Moreno, 59 anos

Planaltina



Wanderson Silva Leite, 44 anos

Sobradinho



Elmiro da Costa, 88 anos



Moacyr Fagundes, 77 anos



Rita Lopes de Oliveira, 89 anos

Jardim Metropolitano

