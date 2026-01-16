Obituário: 43 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (16/1):
Campo da Esperança
- Ana Liz Rocha Sousa Santos, menos de 1 ano
- Antônio Adriano Bandeira Chaves, 69 anos
- Antônio Paulo Patrício de Souza, 71 anos
- Antônio Ribeiro de Macedo, 93 anos
- Aurora Emanuelly Santos Lopes, menos de 1 ano
- Carlos Alberto Malaquias, 60 anos
- Dalva Maia da Nova, 87 anos
- Francisco das Chagas Pedreira do Espírito Santo, 70 anos
- Hélia Iglesias Teixeira, 92 anos
- Ivan Gonzaga Barbosa, 74 anos
- Jaratan Faria, 72 anos
- Lauridete Ishiyama Ogawa da Silva, 65 anos
- Maria Alcídia Bernardes, 66 anos
- Maria das Graças Rodrigues, 31 anos
- Maria Pereira Barroso, 97 anos
- Maria Vera Lúcia Barbosa de Andrade, 67 anos
- Neusa Maria dos Santos Oliveira, 74 anos
- Sivirino Bezerra da Silva, 89 anos
- Zaya da Silva Rodrigues, menos de 1 ano
Taguatinga
- André Luis Anacleto dos Santos, 52 anos
- Edis Maria Cavalcante Silva, 70 anos
- Francisco Tertuliano da Silva, 91 anos
- Helena Porfiria de Souza, 95 anos
- Manoel Antônio Baliza, 91 anos
- Marcos Estevam Ferreira Souza, 57 anos
- Maria do Amparo Sousa, 78 anos
- Maria Ferreira, 78 anos
- Rosângela Rodrigues de Castro, 49 anos
- Weslley Dias Gonçalves, 47 anos
Gama
- Halyson Júnio de Oliveira, 42 anos
- Maria José de Aguiar, 79 anos
- Maria José Lopes, 75 anos
- Maria Santana Fernandes do Carmo, 71 anos
- Mauro Neiva Moreno, 59 anos
Planaltina
- Wanderson Silva Leite, 44 anos
Sobradinho
- Elmiro da Costa, 88 anos
- Moacyr Fagundes, 77 anos
- Rita Lopes de Oliveira, 89 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Azevêdo da Silva, 91 anos
- Maria Pontes Soares, 96 anos (cremação)
- Rafael Oliveira França de Sousa, 18 anos
- Rufina Ferreira Mendes, 89 anos
- Wilson José Sebastião da Silva, 89 anos (cremação)
postado em 16/01/2026 16:43