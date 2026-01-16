InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 43 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 16 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (16/1):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

  • Ana Liz Rocha Sousa Santos, menos de 1 ano
  • Antônio Adriano Bandeira Chaves, 69 anos
  • Antônio Paulo Patrício de Souza, 71 anos
  • Antônio Ribeiro de Macedo, 93 anos
  • Aurora Emanuelly Santos Lopes, menos de 1 ano
  • Carlos Alberto Malaquias, 60 anos
  • Dalva Maia da Nova, 87 anos
  • Francisco das Chagas Pedreira do Espírito Santo, 70 anos
  • Hélia Iglesias Teixeira, 92 anos
  • Ivan Gonzaga Barbosa, 74 anos
  • Jaratan Faria, 72 anos
  • Lauridete Ishiyama Ogawa da Silva, 65 anos
  • Maria Alcídia Bernardes, 66 anos
  • Maria das Graças Rodrigues, 31 anos
  • Maria Pereira Barroso, 97 anos
  • Maria Vera Lúcia Barbosa de Andrade, 67 anos
  • Neusa Maria dos Santos Oliveira, 74 anos
  • Sivirino Bezerra da Silva, 89 anos
  • Zaya da Silva Rodrigues, menos de 1 ano

Taguatinga

  • André Luis Anacleto dos Santos, 52 anos
  • Edis Maria Cavalcante Silva, 70 anos
  • Francisco Tertuliano da Silva, 91 anos
  • Helena Porfiria de Souza, 95 anos
  • Manoel Antônio Baliza, 91 anos
  • Marcos Estevam Ferreira Souza, 57 anos
  • Maria do Amparo Sousa, 78 anos
  • Maria Ferreira, 78 anos
  • Rosângela Rodrigues de Castro, 49 anos
  • Weslley Dias Gonçalves, 47 anos

Gama

  • Halyson Júnio de Oliveira, 42 anos
  • Maria José de Aguiar, 79 anos
  • Maria José Lopes, 75 anos
  • Maria Santana Fernandes do Carmo, 71 anos
  • Mauro Neiva Moreno, 59 anos

Planaltina

  • Wanderson Silva Leite, 44 anos

Sobradinho

  • Elmiro da Costa, 88 anos
  • Moacyr Fagundes, 77 anos
  • Rita Lopes de Oliveira, 89 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria Azevêdo da Silva, 91 anos
  • Maria Pontes Soares, 96 anos (cremação)
  • Rafael Oliveira França de Sousa, 18 anos
  • Rufina Ferreira Mendes, 89 anos
  • Wilson José Sebastião da Silva, 89 anos (cremação)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/01/2026 16:43
SIGA
x