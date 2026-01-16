Calorão predomina no DF com temperaturas que podem chegar a 33°C

O calor segue predominante no Distrito Federal nesta sexta-feira (16/1), com temperaturas elevadas e tempo firme ao longo do dia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica máxima entre 30°C e 31°C, podendo atingir até 33°C em alguns pontos da capital.

Segundo a meteorologista do Inmet, Lady Custodio, o tempo permanece aberto, com predomínio de sol forte, o que contribui para a elevação das temperaturas durante a tarde. “Hoje estamos com o tempo bem aberto. A previsão é que esquente bastante durante a tarde”, explicou.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 20°C, no Plano Piloto. No entanto, outras estações meteorológicas marcaram valores ainda mais baixos. Em Planaltina, na esação de águas emendadas, os termômetros chegaram a 16,5°C, a menor temperatura observada no dia.

A umidade relativa do ar apresentou índices elevados nas primeiras horas da manhã. Em Brasília, a máxima foi de cerca de 80%, enquanto em Planaltina chegou a 95%. No período mais quente do dia, a umidade tende a cair significativamente, podendo atingir níveis entre 35% e 40%, o que exige atenção com hidratação e cuidados com a saúde.

A meteorologista adiantou ainda que, para a próxima semana, há previsão da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que pode favorecer a ocorrência de chuvas mais pontuais e, posteriormente, mais generalizadas no DF. No entanto, ela ressalta que o cenário ainda está em acompanhamento e depende da consolidação do sistema.