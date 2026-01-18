Com a presença de quatro ministras, Correio realiza debate sobre violência

Para a ministra Luciana Santos, eventos como o C.B. Debate são essenciais no combate à violência de gênero - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Em meio ao avanço alarmante da violência contra a mulher no Distrito Federal e no país, o Correio Braziliense realiza, em 27 de janeiro, mais uma edição do CB.Debate, com o tema Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos. O encontro reunirá autoridades dos Três Poderes, representantes da academia, do sistema de Justiça e da sociedade civil para discutir caminhos concretos de enfrentamento à violência de gênero.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento será a partir das 9h, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com recepção e credenciamento a partir das 8h30. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube do Correio.

A abertura contará com ministras, parlamentares e lideranças acadêmicas. Estão confirmadas as presenças das ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira; da ministra-substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Santana Araújo; da senadora Leila do Vòlei; e da reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves. A mesa de boas-vindas será conduzida pelo presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

Ao Correio, a ministra Luciana Santos destacou que a iniciativa tem papel estratégico na consolidação do tema como prioridade nacional. "Eventos como o CB.Debate são fundamentais para transformar o combate à violência contra as mulheres em uma agenda permanente do país, capaz de mobilizar governos, sociedade e imprensa na construção de políticas públicas efetivas de proteção, autonomia e dignidade", afirmou.

A ministra do TSE Vera Lúcia Santana Araújo ressaltou a gravidade do cenário brasileiro, marcado pelo crescimento contínuo dos casos e pelo aumento da crueldade das agressões, muitas delas culminando em feminicídios. Para ela, os números revelam um quadro "endêmico, epidêmico", que exige reação coletiva. "Não dá para pessoas democráticas, civilizadas, ficarem silentes e inertes diante desse cenário", declarou.

Vera Lúcia também salientou a importância da participação masculina no enfrentamento à violência de gênero. "É fundamental que os homens estejam nesses debates como parceiros. Precisamos pensar em como replicar as discussões e transformá-las em propostas consistentes, que vão além das soluções fáceis", assinalou.

Programação

O CB.Debate será dividido em dois painéis. O primeiro, Do discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional, discutirá a atuação do Estado, os desafios na implementação de políticas públicas e o papel das instituições na proteção e no acolhimento das mulheres. Participam Eutália Barbosa Rodrigues, secretária-executiva do Ministério das Mulheres; Janaína Penalva, professora de direito da UnB; e Fabriziane Zapata, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

O segundo painel, O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher, abordará a mobilização social, a mudança cultural e o engajamento coletivo na prevenção das agressões. Entre as debatedoras, estão Ana Addobbati, fundadora do instituto Livre de Assédio; e a líder comunitária Socorro Souza; além do psicólogo Victor Valadares.

Ao fim de cada painel, haverá espaço para perguntas do público, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.