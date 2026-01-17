InícioCidades DF
Previsão do tempo

Com mínima de 19°C e máxima de 31°C, DF terá sábado de céu aberto

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar de 30% a 90%. Brasilienses terão dia de muito sol e calor no Distrito Federal

O céu será de poucas nuvens durante todo o sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O céu será de poucas nuvens durante todo o sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Calor intenso, clima seco e um dia ensolarado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (17/1), no Distrito Federal, será marcada por uma forte amplitude térmica, com temperatura mínima de 19°C nas primeiras horas da manhã e podendo  atingir a máxima de 31°C no período da tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O céu será de poucas nuvens durante todo o sábado. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima está prevista para 30%, enquanto a máxima pode chegar a casa dos 90%. Sem previsão de chuva, a expectativa é de que os brasilienses tenham um dia de muito sol e calor na capital do país.

Assim, com o índice de umidade atingindo o nível de atenção, algumas recomendações são necessárias para garantir o cuidado e bem-estar da população. Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16, reforçar a hidratação de crianças e idosos, bem como utilizar o protetor solar, são dicas essenciais para este sábado de muito sol.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/01/2026 09:42
SIGA
x