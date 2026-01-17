Com mínima de 19°C e máxima de 31°C, DF terá sábado de céu aberto

O céu será de poucas nuvens durante todo o sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Calor intenso, clima seco e um dia ensolarado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (17/1), no Distrito Federal, será marcada por uma forte amplitude térmica, com temperatura mínima de 19°C nas primeiras horas da manhã e podendo atingir a máxima de 31°C no período da tarde.

O céu será de poucas nuvens durante todo o sábado. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima está prevista para 30%, enquanto a máxima pode chegar a casa dos 90%. Sem previsão de chuva, a expectativa é de que os brasilienses tenham um dia de muito sol e calor na capital do país.

Assim, com o índice de umidade atingindo o nível de atenção, algumas recomendações são necessárias para garantir o cuidado e bem-estar da população. Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16, reforçar a hidratação de crianças e idosos, bem como utilizar o protetor solar, são dicas essenciais para este sábado de muito sol.