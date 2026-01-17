Homem é preso em flagrante por ameaçar ex-companheira no Cruzeiro - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem considerado de alta periculosidade foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (16/1) após ameaçar de morte a ex-companheira em seu local de trabalho, na região do Cruzeiro. A ação foi realizada por policiais militares do Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo a PMDF, o suspeito tem um extenso histórico criminal, com diversos registros de prisões anteriores. Ele foi detido no momento em que fazia ameaças diretas contra a vítima, em situação enquadrada como violência doméstica.

Durante a abordagem e a busca no local, os policiais localizaram e apreenderam uma faca, um gargalo de garrafa quebrado e um martelo, objetos que, de acordo com a corporação, seriam utilizados para intimidar a ex-companheira.

Diante da gravidade dos fatos e do descumprimento das medidas previstas na Lei Maria da Penha, o homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e violência doméstica.