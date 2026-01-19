PCDF prende trio por tráfico de drogas em Sobradinho II

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde dessa quinta-feira (15/1), um trio por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de substância entorpecente e posse de acessório de arma de fogo de uso permitido. Os envolvidos são dois homens, de 29 e 30 anos, e uma mulher, de 22 anos.

As investigações foram iniciadas após o recebimento de denúncias anônimas e informações de inteligência do 13º BPM, indicando que os investigados estariam comercializando cocaína, crack e maconha no Assentamento Dorothy Stang, em Sobradinho II. As investigações ocorreram junto ao Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e com o Batalhão da Rotam

Diante das informações, policiais da 35ª DP passaram a monitorar o endereço denunciado, ocasião em que constataram intensa movimentação típica do tráfico de drogas. Durante a ação, foi solicitada às equipes da PMDF a abordagem de um indivíduo flagrado adquirindo entorpecentes no local, o que confirmou a prática criminosa.

Em seguida, foi realizada a entrada no imóvel, onde os policiais localizaram e apreenderam diversas porções de cocaína, crack e maconha, quatro balanças digitais, um carregador de pistola e a quantia de R$ 1mil, em espécie. O trio foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.