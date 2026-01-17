InícioCidades DF
Polícia apreende jovem com mandado em aberto e porções de cocaína

Com o suspeito ainda foram encontradas maconha, uma balança de precisão e três máquinas de cartão

O jovem foi abordado em uma distribuidora de bebidas - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um jovem foragido da justiça foi apreendido na noite desta sexta-feira (16/1), na região da QNM 24/26, em Ceilândia. O suspeito estava em um distribuidora de bebidas até ser abordado pelas equipes de RP 30 e FOX 30 do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 

Durante a abordagem, a equipe constatou no sistema que o jovem tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Além disso, foram localizadas com o jovem 24 porções de cocaína, 4 porções de maconha, uma balança de precisão e três máquinas de cartão de crédito.

Assim, foi configurado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O jovem e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/01/2026 12:45
