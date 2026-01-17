Polícia apreende jovem com mandado em aberto e porções de cocaína

O jovem foi abordado em uma distribuidora de bebidas - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um jovem foragido da justiça foi apreendido na noite desta sexta-feira (16/1), na região da QNM 24/26, em Ceilândia. O suspeito estava em um distribuidora de bebidas até ser abordado pelas equipes de RP 30 e FOX 30 do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Durante a abordagem, a equipe constatou no sistema que o jovem tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Além disso, foram localizadas com o jovem 24 porções de cocaína, 4 porções de maconha, uma balança de precisão e três máquinas de cartão de crédito.

Assim, foi configurado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O jovem e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.

