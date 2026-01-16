Motorista é socorrido em estado grave após capotamento na BR-060

O homem foi imediatamente encaminhado a um hospital de referência devido à gravidade das lesões - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista, cuja identidade não foi revelada, ficou gravemente ferido após um acidente na tarde desta sexta-feira (16/1), na BR-060. O condutor trafegava sozinho em uma VW Amarok branca, na altura do quilômetro 9, no sentido Goiânia, quando perdeu o controle do veículo e capotou. O carro foi parar no canteiro lateral da rodovia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado às 17h24 e enviou três viaturas para o local, em Samambaia Norte. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima ainda dentro do veículo capotado. Após a estabilização da área e o gerenciamento de riscos para evitar incêndios ou novos acidentes, os socorristas iniciaram o atendimento médico de urgência.

O homem foi imediatamente encaminhado a um hospital de referência devido à gravidade das lesões. A dinâmica que levou ao capotamento será investigada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela via.