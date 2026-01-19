Espaço Cultural Mapati abre inscrições para oficinas gratuitas para crianças

As aulas ocorrerão na sede do Mapati (707 Norte) e estão programadas para acontecer de 2 de março a 29 de junho - (crédito: Divulgação/Mapati)

Por Luiz Francisco*

O Espaço Cultural Mapati abre as inscrições para o projeto Contraturno Artístico Mapati 2026. A iniciativa oferece oficinas de teatro, circo e musicalização para crianças de 9 a 12 de anos. A inscrição está aberta até 1º de fevereiro.

O projeto tem apoio do Ministério da Cultura e é feito para ocupar o tempo livre dos estudantes com atividades formativas que estimulam a criatividade, o corpo e a convivência. Dentre essas oficinas, serão articuladas três eixos pedagógicos principais: a prática de interpretação e expressão corporal no teatro; o desenvolvimento de exercícios lúdicos com técnicas circenses; e o estímulo às habilidades manuais e percepção sonora por meio de oficinas de manualidades e musicalização.

A estrutura do projeto está montada para atender dois turnos distintos, com a oferta de 15 vagas para cada modalidade de oficina disponível, com atividades ministradas sempre às segundas e quartas-feiras. As aulas ocorrerão na sede do Mapati (707 Norte) e estão programadas para acontecer no dia 2 de março e se encerram no dia 29 de junho. Apesar da iniciativa oferecer as oficinas de forma gratuita, a alimentação dos alunos fica sob responsabilidade dos pais ou responsáveis.

Para se inscrever, é necessário acessar o formulário por meio do link de inscrição, disponível até dia 1º de fevereiro. No entanto, o preenchimento do formulário não assegura a vaga imediata. Todos os estudantes passarão por um processo seletivo para preencher definitivamente as 60 vagas disponíveis para o ciclo de 2026.



