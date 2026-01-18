Utilitário esportivo se envolve em acidente no Guará II

Acidente ocorreu na tarde deste domingo no Guará II - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desse domingo (18/1), um veículo utilitário esportivo da marca Chevrolet colidiu com um semáforo na Avenida Contorno do Guará II, nas proximidades da Casa da Cultura. A condutora, única ocupante do automóvel, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) fora do veículo, deitada no solo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Ela recebeu atendimento conforme o protocolo de trauma e estava consciente, orientada e estável, segundo os bombeiros. Depois, a motorista foi encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento especializado.

Para garantir a segurança das equipes e o atendimento da ocorrência, duas faixas da via foram interditadas.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.