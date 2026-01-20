Homem é preso por maus-tratos a animal após prender cadela em cerca

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), prendeu em flagrante um homem de 61 anos pelo crime de maus-tratos nesta segunda-feira (19/01). A prisão ocorreu após o suspeito abandonar uma cadela amarrada à cerca do Hospital Veterinário Público de Brasília (HVEP).

A investigação começou logo após a equipe do HVEP denunciar o abandono. Segundo os relatos, o homem chegou a preencher uma ficha para atendimento do animal, mas forneceu números de telefone falsos, o que impossibilitou o contato posterior do hospital. Com o auxílio de fotos e vídeos enviados pela unidade veterinária, os agentes da DRCA iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito em Samambaia, poucas horas após o crime.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem confirmou que esteve no hospital com a cadela, mas apresentou versões contraditórias, alegando ter encontrado o animal em um local não esclarecido. O suspeito foi autuado com base na Lei nº 9.605/1998 (Art. 32), com pena de reclusão de 2 a 5 anos; além de multa e proibição da guarda de animais.

A cadela, sem raça definida e de pelagem marrom e preta, foi apreendida para proteção e segue sob os cuidados do HVEP, onde recebe o atendimento veterinário necessário.

A DRCA/PCDF reforça que maus-tratos a animais é crime grave e que denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, e também por meio do WhatsApp (61) 98626-1197.