Cativeiro clandestino mantinha 30 aves em condições precárias no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobriu, após denúncias, um possível esquema de comercialização ilegal de aves silvestres, especialmente araras-maracanã, em grupos de mensagens. Ao todo, 30 aves, entre espécies silvestres brasileiras e exóticas, foram encontradas confinadas, sem água, alimento e com sinais de maus-tratos. As investigações foram realizadas em uma residência, em Ceilândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais agiram por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA). No local, os investigadores constataram que parte significativa das aves estava presa em gaiolas e viveiros com higiene precária. As condições encontradas reforçaram a suspeita de maus-tratos e levantaram a preocupação sobre a extensão da atividade criminosa e o possível destino final dos animais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O responsável pelo cativeiro, um homem, de 22 anos, foi conduzido à DRCA e autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro. Durante a apuração, ele apresentou versões contraditórias sobre o paradeiro das araras-maracanã que teriam sido anunciadas para venda.

Do total apreendido, 24 aves silvestres brasileiras foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, onde passarão por avaliação veterinária e cuidados adequados. As seis aves exóticas permaneceram sob responsabilidade de uma depositária formalmente indicada, com acompanhamento da investigação.

A PCDF reforça que denúncias da população são fundamentais no combate aos crimes ambientais e podem ser feitas de forma segura pelos canais oficiais.