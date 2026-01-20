Brasília recebe o Geek Prime em fevereiro, no Parque da Cidade

Banner de divulgação do Geek Prime: evento terá da gastronomia a jogos de tabuleiro - (crédito: Reprodução)

Brasília será palco do Geek Prime 2026 entre 20 e 22 de fevereiro. O evento vai ocorrer no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e reúne atividades ligadas à cultura pop, aos games e ao entretenimento em geral. A proposta é concentrar, em três dias, atrações voltadas a públicos de diferentes idades.

Com o slogan Your Geek World, o encontro aposta em uma programação distribuída por diversos espaços, além dos palcos principais. A agenda do Geek Prime inclui a presença de atores, dubladores, ilustradores, influenciadores, bandas e competições de e-sports, modalidade de jogos eletrônicos disputados de forma competitiva. Também fazem parte da programação atividades de cosplay, feira geek, card games, board games, gastronomia temática e ambientes interativos.

Outro destaque é a Vila dos Artistas, espaço voltado à valorização de talentos independentes e da economia criativa. Segundo o organizador Mario Kodama, o público poderá circular por estandes interativos, participar de campeonatos, acompanhar apresentações musicais e interagir com criadores de conteúdo ligados à cultura pop nacional.

Além das atrações principais, o evento investe em áreas temáticas pensadas para fãs de games, animes, quadrinhos, dublagem e tecnologia. A proposta é oferecer diferentes experiências em um mesmo espaço, permitindo que o visitante escolha como participar da programação ao longo dos três dias.

Atrações confirmadas para os três dias de evento

Entre os nomes já anunciados está a dubladora Feh Dubs, confirmada para os três dias do Geek Prime. Ela participa de bate-papos, apresentações e encontros com o público.

Em 21 de fevereiro, o palco recebe o artista Dupê, com apresentações musicais e interação com os visitantes. O criador CORE também está confirmado durante todo o evento, com atividades que incluem desafios, encontros com fãs e conteúdos ligados à nostalgia gamer.