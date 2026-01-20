Crise no BRB não afetará áreas essenciais, diz Eduardo Pedrosa

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (União Brasil) afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) não deverá comprometer áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública diante da crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, tema que tem gerado incertezas no mercado financeiro e no cenário político local. A declaração foi dada durante entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília —, nesta terça-feira (20/1), conduzido pelos jornalistas Ana Maria Campos e Ronayre Nunes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Pedrosa destacou que, apesar das especulações sobre um possível aporte de até R$ 4 bilhões para cobrir eventuais prejuízos decorrentes da relação entre o BRB e o Banco Master, o Distrito Federal mantém uma situação fiscal diferenciada em comparação a outros estados. “O GDF tem uma certa saúde financeira diferenciada diante de vários outros estados no Brasil. O GDF tem patrimônios que têm grande valor, tem ativos que têm valor também. Agora, isso tudo ainda é especulação”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o parlamentar, informações sobre a necessidade de aportes financeiros ainda são contraditórias e carecem de confirmação oficial. Ele lembrou que notícias sobre o suposto pedido de recursos chegaram a circular, mas foram posteriormente desmentidas pelo Ministério da Fazenda. “Ontem foi dito que aconteceria essa solicitação desses R$ 4 bilhões, depois foi desmentido pelo ministério. Então, enquanto isso ficar no campo especulativo, é difícil a gente falar sobre”, disse.

Pedrosa ressaltou que, caso haja necessidade de intervenção financeira, o tema será amplamente discutido com a Câmara Legislativa, que avaliará o cenário e as alternativas apresentadas pelo Executivo. “Se isso acontecer e a Câmara for chamada a se manifestar, nós vamos ter uma discussão sobre o assunto, vamos avaliar qual é o cenário e qual é a solução que o governo está pensando para esse embrulho que está se desenhando aí pela frente”, explicou.

O deputado frisou que eventuais medidas não devem afetar os serviços públicos essenciais. Segundo ele, o próprio governador já sinalizou esse compromisso. “Não vai ser tirado dinheiro do custeio das necessidades básicas da saúde, da segurança pública. Não vai ter redução dos gastos nos hospitais, por exemplo”, afirmou.

Acompanhamento pela CLDF

Ao tratar do papel da Câmara Legislativa, Eduardo Pedrosa destacou que a prioridade, até o momento, tem sido preservar a credibilidade do BRB e evitar a ampliação da instabilidade. “As especulações são muito perigosas. A gente ouviu falar de pessoas tirando dinheiro do banco com medo do que estava acontecendo. Isso nos preocupa”, alertou.

O parlamentar informou que ficou acertado com a nova gestão do banco um compromisso de transparência com o Legislativo. “Um dos compromissos assumidos pelo presidente do BRB conosco é que, agora, em fevereiro, ele vai à Câmara fazer uma primeira prestação de contas. Assim que tiver o resultado da auditoria contratada, a gente será informado”, disse.

Sobre a possibilidade de abertura de uma CPI, o deputado defendeu cautela. “Antes da gente acessar as informações, como é que nós vamos abrir um processo desse em um banco que já está fragilizado? Você corre o risco de quebrar a instituição”, argumentou. Ele reforçou que o BRB deve ser tratado como patrimônio da população do Distrito Federal, e não como instrumento de disputas políticas.

Cenário político em 2026

No campo político, Eduardo Pedrosa avaliou como provável a consolidação da candidatura da vice-governadora Celina Leão ao Palácio do Buriti, caso o governador Ibaneis Rocha dispute o Senado em 2026. Segundo ele, o União Brasil tende a acompanhar essa composição. “Na política, tudo muda, mas existe algo muito consolidado sobre a liderança do governador”, disse.

O deputado declarou apoio a Ibaneis Rocha e à continuidade do grupo político no comando do Executivo local. “Se ele for candidato a senador, estarei apoiando e seguindo a orientação dele também ao governo com a nossa vice-governadora Celina Leão”, afirmou. Para Pedrosa, a continuidade administrativa é importante diante dos projetos em andamento no Distrito Federal. “Ainda tem muitas coisas para concluir, muitas coisas para fazer, e eu acredito que a gente precisa de continuidade”, avaliou.

Concurso público

Ao final da entrevista, o deputado comentou sobre a possibilidade de um novo concurso público para a CLDF, tema aguardado por concurseiros. Segundo ele, o assunto deve avançar após o fim do recesso parlamentar. “Isso vai ser debatido agora, assim que a gente voltar aos trabalhos da Câmara. A gente sabe que tem áreas que precisam de servidores”, disse.

Pedrosa elogiou a gestão do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), e demonstrou otimismo quanto à realização do certame. “Ele tem feito um trabalho muito bacana, de organização, administração e modernização. Está empenhado em conseguir fazer o concurso e colocar mais quadros técnicos para ajudar a atividade parlamentar”, afirmou.

Confira o CB.Poder na íntegra: