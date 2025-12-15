José Roberto Arruda se filia ao PSD e sinaliza corrida pelo Buriti

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda filiou-se ao PSD na noite desta segunda-feira (15/12), durante evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A cerimônia reuniu lideranças políticas locais e marcou o retorno de Arruda ao cenário partidário com discurso voltado à possibilidade de disputar novamente as eleições e à defesa de um projeto de “resgate” da capital federal.

Durante o evento, Arruda afirmou estar elegível e disse que não vê mais entraves jurídicos para uma eventual candidatura. Segundo ele, a situação foi resolvida após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, que estabelece o início da contagem do período de inelegibilidade a partir da decisão em segunda instância. “No meu caso, foi em 17 de julho de 2014, portanto venceu em 2022. Mesmo considerando desmembramentos, o prazo máximo seria julho de 2026, antes da inscrição das chapas. Então eu estou elegível”, declarou.

Arruda também disse que, após recuperar a elegibilidade, passou a percorrer cidades do Distrito Federal e afirmou perceber, segundo ele, o desejo da população pela retomada de gestões anteriores. No discurso, o ex-governador fez críticas à atual situação da capital, especialmente nas áreas de saúde, educação e mobilidade urbana, e defendeu investimentos na economia local e em obras estruturantes, como a ampliação das linhas do metrô. “Chegou a hora de resgatar Brasília para voltar a ser referência de qualidade de vida para o Brasil”, afirmou.

O evento contou ainda com manifestações de apoio de parlamentares e lideranças, que destacaram a formação de uma frente política em torno de Arruda. Questionado sobre alianças partidárias e possíveis composições para as eleições, o ex-governador disse que as conversas estão em andamento e que o diálogo ocorre “sem radicalismo ideológico”. “Até março muita água vai passar por baixo da ponte. Estamos conversando com lideranças de todos os partidos com um propósito comum: voltar a fazer de Brasília a capital que o país respeita”, concluiu.

Durante o evento, o deputado federal Alberto Fraga (PL) concentrou boa parte de sua fala em duras críticas ao atual governador do Distrito Federal e afirmou que ele será derrotado nas urnas. “Ele vai perder a eleição para o povo, que sabe quem foi o governador que verdadeiramente cuidou da saúde, fez pela educação e investiu na segurança pública”, disse Fraga.

Fraga também atacou a gestão atual ao citar problemas na saúde pública e questionar decisões financeiras do Executivo local. “Hoje é uma esculhambação. A pessoa vai fazer um exame e passa 12 meses na fila, enquanto falta dinheiro para o básico. Esse governador pegou R$ 12 bilhões do povo de Brasília e comprou títulos podres de banco quebrado. Ele vai ter que se explicar na Justiça”, afirmou. Para o deputado, Arruda “tem o povo ao seu lado” e, apesar de possíveis disputas jurídicas, vencerá a eleição.

Por sua vez, o senador Izalci Lucas (PL) afirmou que o projeto político liderado por José Roberto Arruda vai além de siglas partidárias e tem como foco a reconstrução da capital federal. Para o senador, a união de diferentes grupos é fundamental para enfrentar os desafios atuais do Distrito Federal. “Nós vamos caminhar juntos, independentemente da questão partidária. O nosso sonho é resgatar Brasília e fazê-la voltar a ser referência nacional e até internacional”, disse, ao reforçar que a articulação já está em curso.

O senador ainda fez um apelo aos apoiadores para que a mobilização comece imediatamente, mirando as próximas eleições. Izalci afirmou que a mudança defendida pelo grupo depende do engajamento desde agora. “Nós vamos precisar começar a trabalhar hoje. Precisamos ganhar a eleição para mudar essa cidade”, declarou. Ao encerrar a fala, reafirmou o apoio ao ex-governador: “Arruda, conte comigo. Com o apoio de vocês, nós vamos chegar lá”