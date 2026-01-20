PCDF prende traficante que vendia maconha pela janela do apartamento

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um traficante suspeito de entregar drogas pela janela do apartamento onde morava, na Asa Sul. Foram apreendidos cerca de 5kg de entorpecentes.

A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (19/1). Segundo informações da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o criminoso foi preso após monitoramento das equipes, que verificaram que a entrega para os usuários era feita pela janela do apartamento do autor, situado em uma quadra residencial.

Nas buscas na residência, os polícias localizaram cinco pacotes da droga, com aproximadamente 5 kg dos entorpecentes. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas.