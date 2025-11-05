Polícia do DF prende grupo especializado em fraudes financeiras e tráfico

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) deflagrou, nesta quarta-feira (5/11), a operação Skimmer, para cumprir três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um grupo suspeito de fraudes com cartões de crédito.

A investigação, iniciada a partir de ocorrências de clonagem de cartões e furto mediante fraude, revelou a existência de uma rede com atuação estruturada no Distrito Federal.

Durante as ações, os agentes prenderam três pessoas em flagrante. Foram apreendidos R$ 95 mil em espécie, duas armas de fogo calibre 9mm, diversos carregadores com munição, máquinas de cartão e cartões de crédito clonados.