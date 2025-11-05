InícioCidades DF
CRIME

Polícia do DF prende grupo especializado em fraudes financeiras e tráfico

A investigação, iniciada a partir de ocorrências de clonagem de cartões e furto mediante fraude, revelou a existência de uma rede com atuação estruturada no Distrito Federal

Objetos apreendidos pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Objetos apreendidos pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) deflagrou, nesta quarta-feira (5/11), a operação Skimmer, para cumprir três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um grupo suspeito de fraudes com cartões de crédito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A investigação, iniciada a partir de ocorrências de clonagem de cartões e furto mediante fraude, revelou a existência de uma rede com atuação estruturada no Distrito Federal.

Durante as ações, os agentes prenderam três pessoas em flagrante. Foram apreendidos R$ 95 mil em espécie, duas armas de fogo calibre 9mm, diversos carregadores com munição, máquinas de cartão e cartões de crédito clonados.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/11/2025 22:46 / atualizado em 05/11/2025 23:03
SIGA
x