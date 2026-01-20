InícioCidades DF
Crime

Idosa de 61 anos é assassinada por filho dentro de apartamento no Guará 2

O crime ocorreu dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz

Lei endurece a resposta penal contra agressores que desrespeitarem medidas protetivas - (crédito: Caio Gomez)
Lei endurece a resposta penal contra agressores que desrespeitarem medidas protetivas - (crédito: Caio Gomez)

Uma mulher de 61 anos foi morta com um golpe de faca desferido pelo próprio filho na noite desta terça-feira (20/1). O crime ocorreu dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O autor do crime é Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos. Segundo apurou o Correio, o autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso é tratado inicialmente como feminicídio. 

De acordo com a PM, não houve discussão prévia. Relatos de moradores dão conta de que Vinícius entrou no quarto e atacou a mãe. Uma tia dele, de 80 anos, estava na casa. 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/01/2026 22:14 / atualizado em 20/01/2026 22:20
SIGA
x