Idosa de 61 anos é assassinada por filho dentro de apartamento no Guará 2

Uma mulher de 61 anos foi morta com um golpe de faca desferido pelo próprio filho na noite desta terça-feira (20/1). O crime ocorreu dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O autor do crime é Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos. Segundo apurou o Correio, o autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso é tratado inicialmente como feminicídio.

De acordo com a PM, não houve discussão prévia. Relatos de moradores dão conta de que Vinícius entrou no quarto e atacou a mãe. Uma tia dele, de 80 anos, estava na casa.



