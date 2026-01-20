InícioCidades DF
Família busca por homem desaparecido há 18 dias e recebe notícia suspeita

Marlucio Mariano Vaz dos Santos, 44 anos, desapareceu na tarde de 3 de janeiro, em uma sexta-feira, ao sair da casa da mãe, no P Norte

Homem está há 18 dias desaparecido - (crédito: Arquivo pessoal)
Há 18 dias, a família de Marlucio Mariano Vaz dos Santos, 44 anos, percorre o Distrito Federal em busca de informações que levem ao paradeiro do rapaz. Marlucio desapareceu na tarde de 3 de janeiro, em uma sexta-feira, ao sair da casa da mãe, no P Norte.

Um irmão de Marlucio contou ao Correio que o familiar não disse para onde ia. Ele desceu sentido QNQ/QNR, passou na casa da filha, pediu dinheiro e seguiu rumo ao Setor de Indústria de Ceilândia.

No sábado (17/1), os familiares foram surpreendidos por uma mulher que procurou a mãe de Marlucio para dar uma notícia suspeita. A moça disse ter recebido, do ex-marido, a informação de que Marlucio havia sido assassinado. “Depois disso, ela saiu e não disse mais nada”, declarou o irmão.

A família registrou um boletim de ocorrência e prestou depoimento sobre a última aparição de Marlucio. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). Qualquer informação pode ser repassada ao número 197, da Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/01/2026 21:56 / atualizado em 20/01/2026 22:09
