Vídeo: Confira depoimento de jovem que matou a mãe a facadas no Guará

Depoimento de Vinícius Dourado, que confessou ter matado a mãe - (crédito: Reprodução/CidadeNews)

Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos, que assassinou a mãe, Maria Elenice de Queiroz, de 61 anos, a facadas afirmou em depoimento à polícia que já pensou em cometer o crime anteriormente, mas conseguiu evitar. Segundo ele, era incômodo que a mãe “falasse alto”.

O autor do crime declarou que, na adolescência, foi diagnosticado com ansiedade e depressão, mas que atualmente não utiliza nenhum medicamento. Vinícius contou que estava escrevendo quando a mãe chegou em casa do trabalho. “Foi um impulso. Nós temos personalidades diferentes, ela fala bem alto e eu tenho um pouco de sensibilidade. Acabou que eu ataquei”, relatou.

Confira o depoimento completo:

Maria Elenice era mãe de dois filhos e administrava um espaço de refeição saudável desde 2007 no Guará. A mulher foi morta dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas, na noite da última terça-feira (20/1).

