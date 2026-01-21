InícioCidades DF
Vídeo: Confira depoimento de jovem que matou a mãe a facadas no Guará

O menino afirmou que agiu por impulso em um momento de crise. Segundo ele, sonhou que cometia o crime anteriormente

Depoimento de Vinícius Dourado, que confessou ter matado a mãe - (crédito: Reprodução/CidadeNews)
Depoimento de Vinícius Dourado, que confessou ter matado a mãe

Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos, que assassinou a mãe, Maria Elenice de Queiroz, de 61 anos, a facadas afirmou em depoimento à polícia que já pensou em cometer o crime anteriormente, mas conseguiu evitar. Segundo ele, era incômodo que a mãe “falasse alto”. 

O autor do crime declarou que, na adolescência, foi diagnosticado com ansiedade e depressão, mas que atualmente não utiliza nenhum medicamento. Vinícius contou que estava escrevendo quando a mãe chegou em casa do trabalho. “Foi um impulso. Nós temos personalidades diferentes, ela fala bem alto e eu tenho um pouco de sensibilidade. Acabou que eu ataquei”, relatou. 

Confira o depoimento completo:

Maria Elenice era mãe de dois filhos e administrava um espaço de refeição saudável desde 2007 no Guará. A mulher foi morta dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas, na noite da última terça-feira (20/1).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 21/01/2026 11:39
