Mulher morta pelo filho era empresária no ramo de alimentação saudável

Maria Elenice de Queiroz, 61 anos, foi assassinada a facadas pelo filho Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Assassinada pelo filho a facadas, Maria Elenice de Queiroz, 61 anos, administrava um espaço de refeição saudável desde 2007 no Guará. A mulher foi morta dentro de um apartamento, na QE 40, Rua 10, do Guará 2, no Polo de Modas, na noite dessa terça-feira (20/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Idosa de 61 anos é assassinada por filho dentro de apartamento no Guará 2

Elenice era mãe de dois filhos e apaixonada pela profissão, segundo relataram amigos. Nas redes sociais, mantinha uma conta do espaço onde trabalhava. Em vídeos, mostrava a preparação de shakes e outros alimentos. Após o crime, a página publicou uma nota de falecimento. “É difícil expressar em palavras a tristeza que estamos sentindo nesse momento tão adverso.”

Crime

O autor do crime é Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos, estudante de economia da Universidade de Brasília (UnB). Segundo apurou o Correio, o autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar sentado no sofá e com a feição tranquila. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso é tratado inicialmente como feminicídio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a PM, não houve discussão prévia. Relatos de moradores dão conta de que Vinícius entrou no quarto e atacou a mãe. Uma tia dele, de 80 anos, estava na casa.