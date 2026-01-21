Quarta-feira será de chuva e trovoadas em Brasília, diz Inmet

Chuva marca a quarta-feira em Brasília, com alerta para temporais - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Quem sai de casa nesta quarta-feira (21/1) em Brasília já pode separar o guarda-chuva. O dia promete ser típico da temporada chuvosa no Distrito Federal, com céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas ao longo de toda a jornada segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros devem variar pouco: a temperatura mínima fica em torno de 18 °C, enquanto a máxima não passa dos 25 °C, mantendo o clima ameno, porém abafado. A sensação de umidade também será intensa, com índices entre 70% e 100%, o que reforça aquele ar pesado que antecede as chuvas.

Pela manhã, a combinação de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas já dá o tom do dia. À tarde e à noite, o cenário se repete, sem grandes tréguas para quem espera uma abertura no tempo.

O Inmet emitiu aviso laranja para chuvas intensas. A previsão indica volumes entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm ao longo do dia, além de ventos que podem alcançar até 100 km/h.

Com isso, há risco de alagamentos, quedas de galhos e árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. A orientação é redobrar a atenção, evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades.

