Colisão entre duas motocicletas resulta em uma pessoa morta e outra ferida

Um homem morreu e outro ficou ferido depois que as motocicletas que conduziam colidiram na EPIA, no Park Way, em frente ao Catetinho. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (21/1). O óbito foi declarado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal (SAMU-DF). O motociclista ferido foi transportado para um hospital, consciente e orientado.
O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada para o local, mas, até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Por Lara Costa
postado em 21/01/2026 21:58