InícioCidades DF
TRÂNSITO

Colisão entre duas motocicletas resulta em uma pessoa morta e outra ferida

Acidente ocorreu na EPIA, no Park Way, em frente ao Catetinho. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (21/1)

Acidente envolveu duas pessoas; uma delas morreu no local e a outra foi levada a um hospital - (crédito: Divulgação)
Acidente envolveu duas pessoas; uma delas morreu no local e a outra foi levada a um hospital - (crédito: Divulgação)

Um homem morreu e outro ficou ferido depois que as motocicletas que conduziam colidiram na EPIA, no Park Way, em frente ao Catetinho. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (21/1). O óbito foi declarado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal (SAMU-DF). O motociclista ferido foi transportado para um hospital, consciente e orientado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada para o local, mas, até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 21/01/2026 21:58
SIGA
x