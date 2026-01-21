Justiça condena sequestradores de amigo de empreiteiro morto em 2022

A Justiça do DF condenou a 20 anos de prisão três homens acusados de sequestrar um rapaz de 30 anos em novembro de 2023. A vítima era amiga de Daniel Carvalho da Silva, 31 anos, o empreiteiro assassinado um ano antes após um sequestro. O corpo de Daniel nunca foi encontrado.

O homem era do mesmo círculo de amizades do empreiteiro. Na noite de 16 de novembro do ano passado, a vítima dirigia uma caminhonete na Ponte Alta do Gama, quando foi “fechada” por dois veículos. Câmeras do circuito interno de segurança da via mostram o momento em que os criminosos, separados nos dois carros, usam rotolights para abordar o motorista. Os autores são Marcelo da Silva Pereira, Rafael Balbino e Aderbal Lucas Ribeiro Lima.

Armados, os sequestradores descem dos carros, rendem a vítima e a algemam. De acordo com as investigações da Divisão de Roubo e Sequestro (DRS), os autores se passaram por policiais e chegaram a usar colete à prova de balas, distintivos e pistolas.

Rendida, a vítima foi levada a um cativeiro, em uma casa localizada em frente ao Fórum do Novo Gama (GO). Na madrugada do dia seguinte, em 17 de novembro, eles entraram em contato com a família do motorista e pediram dinheiro para resgate. Com o avanço das investigações, os sequestradores abandonaram o cativeiro e a vítima permaneceu no local algemada e amarrada, mas conseguiu soltar as pernas e fugiu.

Um dos sequestradores foi preso em flagrante, em via pública, e os dois veículos utilizados na abordagem foram apreendidos. Outros dois sequestradores estão presos preventivamente. Pelo crime, os três foram condenados a 20 anos de reclusão, mais 24 dias-multa

Caso do empreiteiro

Daniel Carvalho desapareceu em outubro de 2022, quando saía de uma igreja, em Ceilândia. Os envolvidos no sequestro e na morte do empreiteiro são: Rinaldo Márcio de Oliveira, Benevaldo Barbosa Novais e seu irmão, Édson Barbosa. Eles foram condenados a mais de 150 anos de prisão

Os detalhes do sequestro de Daniel foram revelados em primeira mão pelo Correio. Na noite de 26 de outubro do ano passado, Daniel, morador de Samambaia, saiu de casa para ir até o Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, em Ceilândia. De lá, ele tinha marcado um encontro com a ex-companheira. No entanto, ao sair da igreja, o empreiteiro foi abordado por, ao menos, duas pessoas que estavam de carro.

Dias após o desaparecimento de Daniel, a Polícia Civil descobriu os detalhes do sumiço do empreiteiro. As investigações revelaram que Rinaldo, Benevaldo e Edson tramaram todo o crime, além de assassinar e ocultar o corpo do empreiteiro.