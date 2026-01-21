Influenza: alta de 146% nos casos leva à convocação da população para vacinação

Por Paulo Gontijo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Distrito Federal enfrenta um aumento significativo nos casos graves de influenza. Em 2025, foram registrados mais de 1,4 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pelo vírus da gripe, um crescimento de 146% em comparação com o ano anterior, que contabilizou 578 ocorrências. Diante dessa situação, a Secretaria de Saúde do DF ampliou o chamado à população para a vacinação contra a doença até 31 de janeiro.

Leia também: GDF amplia oferta de vacinas contra a gripe até 31 de janeiro

Atualmente, mais de 100 salas de vacinação estão abertas com aplicação gratuita da dose para pessoas a partir dos seis meses de idade que ainda não se imunizaram em 2025. O objetivo é reduzir a circulação do vírus e evitar casos graves, especialmente entre os grupos de mais vulnerabilidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os dados da SES-DF indicam que a influenza superou a covid-19 em número de óbitos no último ano. Foram 65 mortes, contra 37 decorrentes da covid-19. No mesmo período, o número de casos também foi maior: 1.434 registros de influenza, frente a 487 de covid-19. Crianças pequenas e idosos concentram a maior parte das internações e complicações relacionadas às duas doenças.

Apesar da ampla oferta de doses, a cobertura vacinal segue abaixo da meta estabelecida para os públicos prioritários. Em 2025 e nas primeiras semanas de 2026, cerca de 880 mil doses foram aplicadas no DF. Ainda assim, apenas 22,4% das gestantes, 53% das crianças de seis meses a menores de seis anos e 57,7% dos idosos com mais de 60 anos receberam a vacina. A meta definida pelo Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura nesses grupos.

A vacina utilizada protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, conforme as cepas com maior circulação no período. A imunização anual é necessária porque o imunizante passa por atualização frequente e a proteção tem duração limitada, variando entre seis e doze meses.

Pessoas que não se vacinaram contra a gripe em 2025 ainda podem procurar uma unidade de saúde para receber a dose. Já quem foi imunizado ao longo do último ano não precisa repetir a vacinação neste momento. A Secretaria de Saúde reforça que o estoque atual conta com pouco mais de 136 mil doses disponíveis e destaca a importância da adesão da população para evitar sobrecarga no sistema de saúde e salvar vidas.