CRIME

Homem é preso por furtar mais de R$ 2 mil em mercadorias na Asa Norte

Suspeito, que já possuía antecedentes criminais, foi abordado e detido pela polícia, e as mercadorias, em sua maioria alimentos, foram recuperadas

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem por furto - (crédito: Divulgação: PMDF)
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, nessa quarta-feira (21/1), um homem suspeito de furtar mais de R$ 2 mil em um estabelecimento atacadista na Asa Norte. 

O autor escondeu os produtos em caixas de detergente, lacrando-as para burlar a fiscalização. Ao passar pelo caixa, realizou o pagamento apenas dos detergentes, com valor aproximado de R$ 300, enquanto o valor total dos produtos furtados ultrapassava os R$ 2 mil.

O suspeito estava acompanhado da filha, de 4 anos, no momento do delito, e já possuía antecedentes criminais por furtos e outros crimes. O homem foi abordado e detido pela polícia, e as mercadorias, em sua maioria alimentos, foram recuperadas.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 22/01/2026 17:41
