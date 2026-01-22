Homem é preso por furtar mais de R$ 2 mil em mercadorias na Asa Norte

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem por furto - (crédito: Divulgação: PMDF)

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, nessa quarta-feira (21/1), um homem suspeito de furtar mais de R$ 2 mil em um estabelecimento atacadista na Asa Norte.

O autor escondeu os produtos em caixas de detergente, lacrando-as para burlar a fiscalização. Ao passar pelo caixa, realizou o pagamento apenas dos detergentes, com valor aproximado de R$ 300, enquanto o valor total dos produtos furtados ultrapassava os R$ 2 mil.

O suspeito estava acompanhado da filha, de 4 anos, no momento do delito, e já possuía antecedentes criminais por furtos e outros crimes. O homem foi abordado e detido pela polícia, e as mercadorias, em sua maioria alimentos, foram recuperadas.

