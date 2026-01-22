Condenação sem réu: júri sentencia a 32 anos homem que matou ex a tiros

Francisco Cicero da Silva é considerado foragido pelo feminicídio de Fernanda dos Santos Pereira, em 17 de junho, em São Sebastião - (crédito: material cedido ao Correio)

Condenado a 32 anos de prisão por feminicídio, Francisco Cícero da Silva, de 42 anos, foi julgado à revelia nesta quinta-feira (22/1), em São Sebastião. Ele é acusado de assassinar, em 17 de junho de 2024, a ex-companheira Fernanda dos Santos Pereira, 33, em uma via pública no bairro Morro da Cruz.

A sentença foi proferida após oito horas de julgamento sem a presença do réu, que permanece foragido. Por maioria, o júri acatou os argumentos da acusação.

Segundo as investigações, Francisco, ciente da rotina da ex-companheira, aguardou armado em uma via de acesso à casa dela e, quando Fernanda estava no banco do passageiro do carro do atual namorado, efetuou disparos contra a vítima.

O acusado contou com a ajuda de um comparsa para fugir do local do crime. Francisco e Fernanda conviveram por sete anos, mas o relacionamento terminou após ela descobrir que ele mantinha um relacionamento com a irmã dela. O casal também enfrentava conflitos relacionados à divisão de uma loja de salgados da qual eram sócios.

Violência

Fernanda trabalhava em uma academia no Jardim Botânico e havia obtido uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Em fevereiro de 2024, ela procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou que os sete anos de relacionamento foram marcados por violência doméstica e ameaças.

A vítima apresentou aos policiais prints de conversas com Francisco, aos quais o Correio teve acesso. Nas mensagens, ele afirma: “Sou cabra que não tenho medo de nada, você sabe disso. Nem tenho medo de morrer, nem de matar, você sabe”. Em seguida, diz que vai “resolver do meu jeito” e que “vão ter muito o que falar de mim. Quando voltar a Brasília, vou ser notícia nos jornais”.

Francisco segue foragido. A PCDF pede o auxílio da população e solicita que, caso alguém saiba do paradeiro, denuncie pelos números 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp).