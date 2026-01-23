Agências do trabalhador do DF oferecem 573 vagas nesta sexta (23)

Para quem busca funções no setor de comércio e serviços, o volume de contratações é expressivo - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia esta sexta-feira (23/1) com boas perspectivas para quem busca recolocação profissional. Ao todo, as agências do trabalhador disponibilizam 573 vagas de emprego, abrangendo diversos setores. As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, contemplando tanto profissionais experientes quanto aqueles que buscam o primeiro emprego.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Carreta do emprego amplia atendimentos em Samambaia e Rodoviária

No topo da tabela de remunerações do dia, destaca-se o cargo de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A vaga, localizada na região administrativa do Paranoá, oferece salário de R$ 3.500. Para concorrer ao posto, o interessado deve possuir o ensino médio completo, sendo um diferencial o fato de não haver exigência de experiência comprovada na função.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para quem busca funções no setor de comércio e serviços, o volume de contratações é expressivo. O cargo de operador de caixa lidera a oferta com 93 postos abertos, seguido de perto pela função de repositor de mercadorias, que soma 86 vagas disponíveis. No setor de panificação, há 41 oportunidades para atendentes de padaria, reforçando a demanda por atendimento direto ao público.

Em relação às condições financeiras para os cargos operacionais de grande volume, os vencimentos podem chegar a R$ 1.742. Além da remuneração base, as empresas contratantes oferecem benefícios previstos em lei e pacotes específicos. É importante ressaltar que as exigências de escolaridade e o tempo de experiência variam conforme o perfil de cada contratante, o que exige atenção dos candidatos aos detalhes de cada anúncio.

Os interessados em ingressar nos processos seletivos contam com duas formas de candidatura. A primeira é digital, por meio do cadastro do currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A segunda opção é o atendimento presencial em uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga imediata em seu perfil, o cadastro no sistema permite o cruzamento de dados para futuras oportunidades.

Além do atendimento aos trabalhadores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) mantém canais abertos para empresas que desejam anunciar vagas ou utilizar a estrutura das agências para entrevistas. O contato pode ser feito presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou através do Canal do Empregador, disponível no site oficial da pasta.