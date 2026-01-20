Carreta do emprego amplia atendimentos em Samambaia e Rodoviária

A meta da secretaria é realizar uma média de 1.580 pessoas por mês - (crédito: Reprodução: Agência Brasília)

O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), intitulado Sedet Mais Perto de Você, teve ampliado o cronograma de atendimentos em Samambaia e na Rodoviária do Plano Piloto até 5 de fevereiro. A secretaria justifica o aumento do prazo devido ao aumento da procura. Finalizada essa data, a carreta irá seguir para Planaltina e Brazlândia.

Na Rodoviária, o projeto já atendeu 645 pessoas. Em Samambaia, entre 40 e 50 atendimentos são registrados por dia. A pasta informa que, para este ano, a meta é alcançar uma média de 1.580 atendimentos por mês, entre trabalhadores e empregadores, em todas as regiões que recebem a iniciativa. O projeto oferece serviços gratuitos como emprego, qualificação e apoio ao empreendedorismo distribuídos em todo o DF.

Os atendimentos são gratuitos e acontecem de forma presencial, de segunda a sexta, das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento. A pessoa que tiver interesse precisa se dirigir à carreta para receber orientações sobre vagas de emprego e plataformas de trabalho, assim como orientação e solicitação de seguro-desemprego, inscrição em cursos de qualificação profissional, atendimento e orientação para microempreendedores individuais (MEIs), além de apoio e esclarecimentos sobre programas como Pró-DF e Desenvolve-DF.

Além dos trabalhadores, o projeto também atende empresários que precisam regularizar terrenos. Eles recebem orientação técnica, enquanto trabalhadores têm acesso ao encaminhamento adequado para vagas e qualificação. A população pode acompanhar os locais por onde a carreta irá passar através do site da secretaria. Além disso, os perfis da pasta nas redes sociais também publicam informes sobre o projeto.