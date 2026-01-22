Motociclista é preso por tráfico de drogas no Paranoá

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região da Quadra 20 do Paranoá. O indivíduo tentava circular pela área com diversos entorpecentes e materiais utilizados para comercialização ilegal quando acabou detido após uma tentativa de fuga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (22/1), durante uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizada por equipes do Grupamento Tático Motociclístico (GTM 40), que faziam patrulhamento na região. Os policiais notaram que o motociclista mudou repentinamente de direção ao perceber a aproximação da viatura, fato que demonstrou a atitude suspeita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o acompanhamento, o condutor tentou se desfazer de um pacote com as drogas e arremessou ao solo. Após a abordagem, os militares constataram que o material dispensado continha porções de substância semelhantes a maconha.

As investigações prosseguiram e levaram os policiais a um local vinculado ao suspeito, onde foram encontradas outras porções do entorpecente, além de materiais usados para o fracionamento e a comercialização da droga. Além disso, também foram apreendidos dinheiro em espécie, aparelhos celulares e a motocicleta utilizada pelo homem.

O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde ficou à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico de substâncias entorpecentes.