InícioCidades DF
Acidente

Carro perde o controle e cai de viaduto na BR-040

Veículo capotou ao transpor curva do viaduto; três pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital

Veículo capotou em viaduto na BR-040 - (crédito: Divulgação/CMBDF)
Veículo capotou em viaduto na BR-040 - (crédito: Divulgação/CMBDF)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (25/01/2026) no viaduto da BR-040, próximo a Valparaíso de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 5h32, com o empenho de quatro viaturas de socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No local, as equipes encontraram um VW Gol capotado sobre o próprio teto após perder o controle ao transpor a curva do viaduto, na altura de Santa Maria. Os militares atuaram na segurança da cena e adotaram medidas preventivas contra incêndio.

O veículo tinha três ocupantes, que receberam atendimento conforme os protocolos de trauma e foram encaminhados ao hospital após avaliação dos socorristas. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 25/01/2026 16:14
SIGA
x