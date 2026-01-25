Carro perde o controle e cai de viaduto na BR-040

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (25/01/2026) no viaduto da BR-040, próximo a Valparaíso de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 5h32, com o empenho de quatro viaturas de socorro.
No local, as equipes encontraram um VW Gol capotado sobre o próprio teto após perder o controle ao transpor a curva do viaduto, na altura de Santa Maria. Os militares atuaram na segurança da cena e adotaram medidas preventivas contra incêndio.
O veículo tinha três ocupantes, que receberam atendimento conforme os protocolos de trauma e foram encaminhados ao hospital após avaliação dos socorristas. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
