Raio atinge apoiadores durante caminhada de Nikolas Ferreira no DF

Apoiadores passaram mal após queda de raio - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um raio atingiu apoiadores, na Praça do Cruzeiro, durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em Brasília, no início da tarde deste domingo (25/1). Seis vítimas estão em estado grave, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A equipe do Correio presente no local apurou que algumas pessoas passaram mal e entraram em pânico com a intensidade do trovão.

Desde sexta-feira (23), fortes chuvas acometem a capital. Neste domingo, foram registrados alagamentos em várias regiões, incluindo a Feira dos Importados, no SIA, em Ceilândia, Plano Piloto e o Park Shopping. Além disso, alguns moradores relataram falta de energia.

Até o momento, não há mais informações sobre os feridos.

O Correio tentou contato com o Corpo de Bombeiros do DF, mas não obteve resposta até o momento.

Aguarde mais informações.