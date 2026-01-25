InícioPolítica
Raio atinge apoiadores durante caminhada de Nikolas Ferreira no DF

Até o momento, foram confirmadas seis vítimas em estado grave

Apoiadores passaram mal após queda de raio - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Um raio atingiu apoiadores, na Praça do Cruzeiro, durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em Brasília, no início da tarde deste domingo (25/1). Seis vítimas estão em estado grave, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 

A equipe do Correio presente no local apurou que algumas pessoas passaram mal e entraram em pânico com a intensidade do trovão. 

Desde sexta-feira (23), fortes chuvas acometem a capital. Neste domingo, foram registrados alagamentos em várias regiões, incluindo a Feira dos Importados, no SIA, em Ceilândia, Plano Piloto e o Park Shopping. Além disso, alguns moradores relataram falta de energia. 

Até o momento, não há mais informações sobre os feridos. 

O Correio tentou contato com o Corpo de Bombeiros do DF, mas não obteve resposta até o momento. 

Aguarde mais informações.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 25/01/2026 13:56 / atualizado em 25/01/2026 14:10
