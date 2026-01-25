InícioCidades DF
Queda de energia após chuva atinge Guará e Sudoeste

Neoenergia aponta queda de árvore no Sudoeste e raio no Guará como causas da interrupção

Árvore atinge rede de luz no Sudoeste - (crédito: Divulgação/Neoenergia)
A forte chuva registrada neste sábado (25/1) provocou queda de energia elétrica em regiões do Guará e do Sudoeste, no Distrito Federal. Segundo a Neoenergia, as interrupções no fornecimento têm causas diferentes em cada local.

No Sudoeste, a falta de energia ocorreu devido à queda de uma árvore sobre a rede elétrica, o que provocou a interrupção de um circuito que atende quadras da região. “No Sudoeste estamos com interrupção de um circuito que atende quadras da região devido a uma árvore que caiu sobre a rede. Nossas equipes já estão atuando no local”, informou a concessionária.

Já no Guará, a Neoenergia explicou que um raio atingiu a rede elétrica durante o temporal. “No Guará, um raio atingiu a rede. Também já estamos com equipes trabalhando no local”, afirmou a empresa.

A concessionária não informou previsão para a normalização total do fornecimento de energia.

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 25/01/2026 15:10
