InícioCidades DF
RAIO EM MANIFESTAÇÃO

Deputados do PL visitam vítimas atingidas por raio durante manifestação em Brasília

Nikolas Ferreira e André Fernandes estiveram no Hospital de Base após descarga elétrica atingir manifestantes

Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base - (crédito: Vitoria Torres/CB/DA Press)
Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base - (crédito: Vitoria Torres/CB/DA Press)

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) estiveram ao Hospital de Base do Distrito Federal, na tarde deste domingo (25/1), para prestar apoio às vítimas atingidas pelo um raio que caiu no ato que fechou a caminhada convocada pelo parlamentar mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A descarga elétrica caiu entre os manifestantes, concentrados nas imediações do Memorial JK, em Brasília. Oito pessoas estão em estado grave.

Nikolas e Fernandes afirmaram que iriam aos hospitais que atenderam as vítimas. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento hospitalar depois de serem atingidas pela descarga elétrica, que ocorreu durante fortes chuvas que atingiram o DF. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base do DF e para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes relacionadas à queda do raio.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/01/2026 19:10 / atualizado em 25/01/2026 19:11
SIGA
x