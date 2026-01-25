Deputados do PL visitam vítimas atingidas por raio durante manifestação em Brasília

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) estiveram ao Hospital de Base do Distrito Federal, na tarde deste domingo (25/1), para prestar apoio às vítimas atingidas pelo um raio que caiu no ato que fechou a caminhada convocada pelo parlamentar mineiro.

A descarga elétrica caiu entre os manifestantes, concentrados nas imediações do Memorial JK, em Brasília. Oito pessoas estão em estado grave.

Nikolas e Fernandes afirmaram que iriam aos hospitais que atenderam as vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento hospitalar depois de serem atingidas pela descarga elétrica, que ocorreu durante fortes chuvas que atingiram o DF. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base do DF e para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes relacionadas à queda do raio.