Chuvas intensas causam alagamentos e falta de energia no DF neste domingo

Temporal provoca alagamentos em vias, feiras e shopping, além de causar queda de energia em diversas áreas do Distrito Federal neste domingo (25/1)

O funcionamento da Feira dos Importados do SIA foi afetado pelas chuvas - (crédito: Reprodução )
As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na manhã e tarde deste sábado (25/1) provocaram transtornos em diferentes regiões administrativas. Na Ceilândia, diversas ruas ficaram completamente alagadas, com registros de carros parcialmente e até totalmente submersos.

No Guará e no Sudoeste, moradores relataram queda no fornecimento de energia elétrica após o temporal. As interrupções ocorreram em meio à chuva intensa e afetaram residências e estabelecimentos comerciais.

Outros pontos também sofreram com alagamentos. A Feira dos Importados, localizada no SIA, também teve áreas inundadas, dificultando a circulação de feirantes e do público. O Park Shopping também foi atingido, com registros de alagamento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos.

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 25/01/2026 13:51 / atualizado em 25/01/2026 13:56
