Chuvas intensas causam alagamentos e falta de energia no DF neste domingo

O funcionamento da Feira dos Importados do SIA foi afetado pelas chuvas - (crédito: Reprodução )

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na manhã e tarde deste sábado (25/1) provocaram transtornos em diferentes regiões administrativas. Na Ceilândia, diversas ruas ficaram completamente alagadas, com registros de carros parcialmente e até totalmente submersos.

No Guará e no Sudoeste, moradores relataram queda no fornecimento de energia elétrica após o temporal. As interrupções ocorreram em meio à chuva intensa e afetaram residências e estabelecimentos comerciais.

Outros pontos também sofreram com alagamentos. A Feira dos Importados, localizada no SIA, também teve áreas inundadas, dificultando a circulação de feirantes e do público. O Park Shopping também foi atingido, com registros de alagamento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos.