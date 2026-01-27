Jovens do DF recebem formação gratuita em cultura popular

O projeto tem atividades previstas até fevereiro e inclui oficinas presenciais e on-line, além da possibilidade de bolsas para participantes que concluírem todo a formação - (crédito: Freepik)

Começou nesta segunda-feira (26/1) a oficina de Produção Cultural do Pontão Popular e Periférico Voar, iniciativa que oferece formação gratuita para jovens de 15 a 29 anos interessados em atuar na cultura popular do Distrito Federal. O projeto tem atividades previstas até fevereiro e inclui oficinas presenciais e on-line, além da possibilidade de bolsas para participantes que concluírem todo a formação.

A oficina faz parte da formação de Agentes Cultura Viva, que reúne os módulos de Comunicação Comunitária, Produção Cultural e Elaboração de Projetos. Para receber o certificado, o jovem precisa participar das três etapas, que juntas somam 40 horas de formação.

Na segunda unidade, os participantes aprendem, na prática, como transformar ideias em eventos culturais. A oficina será conduzida por Wdisson Rocha Leão, com carga horária de 15 horas. As aulas ocorrerão nos dias 26, 28 e 30 de janeiro de forma presencial, no Espaço Voar, no Gama, das 15h às 17h, e nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de forma online, via Google Meet, das 14h às 17h.

Na semana passada, dos dias 19 a 24 de janeiro, os jovens participaram do módulo de Comunicação Comunitária, ministrado pelo jornalista e professor Marcos Linhares, que abordou temas como divulgação de projetos culturais, funcionamento das redações, produção de textos com foco jornalístico e estratégias para levar pautas da cultura popular a veículos que nem sempre conhecem esse universo.

A última etapa da formação será a oficina de Elaboração de Projetos, marcada para acontecer entre os dias 2 e 6 de fevereiro. Totalmente on-line, o módulo terá 10 horas de duração e será lecionado por Marco Augusto de Rezende, coordenador-geral do projeto. A proposta é ensinar os participantes a tirar ideias do papel, escrever projetos culturais e se preparar para editais e oportunidades de fomento.

De acordo com Marco Augusto, o objetivo do Pontão Voar é oferecer uma formação completa para jovens que já atuam ou desejam atuar nos territórios periféricos. “Para ser agente de cultura viva, o jovem precisa passar pelas três etapas. A ideia é que ele entenda todo o processo, desde a divulgação, passando pela produção, até a elaboração de projetos”, explica.

Além das oficinas, o projeto prevê encontros em rede, ações formativas, feiras culturais e a Teia da Cultura Viva, uma grande mostra de arte popular que deve reunir mestres, aprendizes e jovens artistas de diferentes regiões do DF.

Ao final da formação, o projeto também vai oferecer bolsas para agentes culturais. A seleção levará em conta critérios como participação nas atividades, envolvimento, colaboração e compromisso com o território onde cada jovem atua.

Idealizado pelo Instituto Voar Cultural, o projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF), com colaboração da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) e o Ministério da Cultura.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram oficial do programa.