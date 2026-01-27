Homem invade casa no Lago Norte, rouba cachorro e revende em Ceilândia

Homem invade residência no Lago Norte e rouba cachorro; animal é recuperado pela polícia - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 55 anos foi preso após invadir uma residência no Lago Norte e furtar um cachorro da raça Lulu-da-Pomerânia, nessa segunda-feira (26/1). O criminoso levou o pet, um macho chamado Fluffy, para a região de Ceilândia, onde o vendeu para um terceiro por R$ 300.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), foi acionada para averiguar o caso. A equipe iniciou as investigações que levaram os agentes até Ceilândia, onde o suspeito foi identificado.

Os agentes localizaram o comprador, também morador da região, e encontraram o animal com ele. O pequeno Fluffy foi recuperado sem ferimentos e devolvido ao tutores, no Lago Norte.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou o autor do crime e o conduziu em flagrante à sede da 9ª DP. No local, a autoridade policial efetuou a prisão em flagrante. O homem foi conduzido à carceragem da PCDF e responderá pelo crime de furto qualificado.