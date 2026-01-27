Ibaneis desmente boatos e confirma candidatura ao Senado

Após boatos de que desistiria da candidatura ao Senado, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que disputará, sim, uma das cadeiras no Congresso. Os rumores surgiram por conta do escândalo BRB-Master e o pedido de impeachment por parte de partidos da oposição.

"Não sei de onde partiu essa fake", disse ao Correio. Ibaneis afirmou que está confiante de que será eleito senador. "Serei candidato ao Senado e serei o senador mais votado da história do Distrito Federal", afirmou.

A desincompatibilização precisa acontecer até abril. Desta forma, a vice-governadora Celina Leão (PP) assumirá o Palácio do Buriti e concorrerá ao governo do DF.