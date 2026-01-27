InícioCidades DF
Ibaneis desmente boatos e confirma candidatura ao Senado

Ao Correio, governador critica fake news e diz que está confiante de que será o "candidato mais votado da história do Distrito Federal"

Ibaneis desmente boatos e confirma candidatura ao Senado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Ibaneis desmente boatos e confirma candidatura ao Senado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Após boatos de que desistiria da candidatura ao Senado, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que disputará, sim, uma das cadeiras no Congresso. Os rumores surgiram por conta do escândalo BRB-Master e o pedido de impeachment por parte de partidos da oposição. 

"Não sei de onde partiu essa fake", disse ao Correio. Ibaneis afirmou que está confiante de que será eleito senador. "Serei candidato ao Senado e serei o senador mais votado da história do Distrito Federal", afirmou.

A desincompatibilização precisa acontecer até abril. Desta forma, a vice-governadora Celina Leão (PP) assumirá o Palácio do Buriti e concorrerá ao governo do DF. 

 

Por Mila Ferreira
postado em 27/01/2026 08:58
