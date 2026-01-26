Primeiro Na Hora Empresarial será inaugurado na quarta-feira (28/1)

Na Hora Empresarial contará com serviços para empreendedores - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá inaugurar nesta quarta-feira (28/01) a primeira unidade do Na Hora Empresarial, espaço dedicado exclusivamente ao atendimento de empreendedores. Localizada no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, a unidade será coordenada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) e oferecerá serviços para a abertura, regularização e expansão de empresas. O atendimento será presencial, sem necessidade de agendamento.

O objetivo do Na Hora Empresarial é reunir, em um único local, órgãos e serviços de parceiros responsáveis por etapas essenciais do processo de quem empreende. Entre eles estão DF Legal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Caesb, Neoenergia, Ibram, Polícia Federal e Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF).

O DF Legal ficará responsável por atendimentos relacionados à emissão e regularização de licenças de funcionamento, regularização de atividades econômicas e atualização cadastral. Já a Vigilância Sanitária do DF (Divisa/SES-DF) prestará suporte a empreendimentos das áreas de alimentação, saúde, estética e manipulação de produtos.

A Seduh atuará com consultas de viabilidade urbanística, informações sobre zoneamento e uso do solo, bem como autorizações para instalação, ampliação e regularização de empreendimentos no Distrito Federal. A unidade também contará com a presença da Polícia Federal, que oferecerá serviços como emissão de passaportes, registro e controle de armas de fogo, fiscalização de produtos químicos e atividades de segurança privada.