"Nunca foi minha intenção", diz piloto que deixou adolescente em coma

Pedro Turra pede perdão à família de jovem em coma após agressão no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, divulgou nesta terça-feira (27/1) um vídeo em que pede desculpas à família do adolescente de 16 anos que está em coma após ser agredido e bater a cabeça em um carro, na última sexta-feira (23/1). A gravação foi divulgada pela defesa de Pedro, que foi preso em flagrante após a briga, mas liberado no dia seguinte mediante pagamento de fiança no valor de R$ 24,3 mil. A vítima segue internada, sem previsão de alta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Agressor de adolescente no DF bateu em outro jovem meses antes

No vídeo, Pedro Turra afirma que jamais teve a intenção de provocar o estado grave de saúde do adolescente. “Eu vim aqui pedir perdão à família dele. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer”, diz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O piloto afirma ainda que tem rezado diariamente pela recuperação do jovem. “Eu não tenho palavras para descrever o quão arrependido eu estou. Eu oro todo dia para Deus para que o Rodrigo saia do hospital bem, que a família dele fique bem”, declarou. Confira:

Pedro também relata que, após a agressão, acreditava que o adolescente não havia sofrido ferimentos graves. “Quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Quando falaram que ele estava no hospital, achei que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz, mas não desse jeito”, afirmou.

Segundo ele, se soubesse da gravidade da situação, teria permanecido no local para prestar socorro. “Se eu soubesse que ele tinha se machucado desse jeito, eu nunca teria o abandonado. Eu estaria lá para ajudar, para socorrer ele”, disse.

Em depoimento à Polícia Civil (PCDF), Turra já havia afirmado que sua intenção durante a briga “não foi machucar, e sim apartar”. O caso segue sendo investigado. A família do adolescente acompanha o quadro clínico, considerado grave, enquanto aguarda a evolução do estado de saúde do jovem.