Piloto é desligado da Fórmula Delta após agredir adolescente em Vicente Pires

O piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, não faz mais parte do quadro de pilotos da temporada 2026 da categoria escola. A decisão foi confirmada pela organização nesta segunda-feira (26/1) após o jovem ter sido preso em flagrante por agredir um adolescente de 16 anos na saída de uma festa, em Vicente Pires, na sexta-feira (23/1). Ele passou por audiência de custódia e pagou fiança no valor de R$ 24.315,00.

Em comunicado oficial, a Fórmula Delta informou que o desligamento já estava em andamento, mas não havia sido divulgado anteriormente por questões jurídicas e internas. “Esclarecemos que essa decisão já estava em andamento, porém não foi possível torná-la pública antes, pois era necessário resolver todas as questões nos devidos termos jurídicos e internos antes de qualquer divulgação oficial”, afirmou a entidade.

A organização também reforçou seu posicionamento contrário a qualquer tipo de violência. “Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva”, destacou.

Ainda na nota, a Fórmula Delta manifestou solidariedade à vítima. “Neste momento, nossa solidariedade está com a vítima e sua família. Desejamos força, pronta recuperação e estamos em oração para que ele se restabeleça o quanto antes”.

O adolescente agredido permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília Águas Claras, onde está em coma.

