Piloto é desligado da Fórmula Delta após agredir adolescente em Vicente Pires

O piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, não faz mais parte do quadro de pilotos da temporada 2026 da categoria escola. A decisão foi confirmada pela organização nesta segunda-feira (26/1) após o jovem ter sido preso em flagrante por agredir um adolescente de 16 anos na saída de uma festa, em Vicente Pires, na sexta-feira (23/1). Ele passou por audiência de custódia e pagou fiança no valor de R$ 24.315,00.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em comunicado oficial, a Fórmula Delta informou que o desligamento já estava em andamento, mas não havia sido divulgado anteriormente por questões jurídicas e internas. “Esclarecemos que essa decisão já estava em andamento, porém não foi possível torná-la pública antes, pois era necessário resolver todas as questões nos devidos termos jurídicos e internos antes de qualquer divulgação oficial”, afirmou a entidade.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A organização também reforçou seu posicionamento contrário a qualquer tipo de violência. “Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva”, destacou.
Ainda na nota, a Fórmula Delta manifestou solidariedade à vítima. “Neste momento, nossa solidariedade está com a vítima e sua família. Desejamos força, pronta recuperação e estamos em oração para que ele se restabeleça o quanto antes”.
O adolescente agredido permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília Águas Claras, onde está em coma.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.