"A exploração da dor alheia é inaceitável", diz colégio de adolescente agredido

O adolescente agredido teve um traumatismo craniano - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Paulo Gontijo

O Colégio Vitória Régia divulgou, nesta segunda-feira (26/1), uma nota de esclarecimento após a divulgação de campanhas falsas de arrecadação em nome da família do adolescente de 16 anos internado em estado gravíssimo após ser espancado em Vicente Pires, na sexta-feira (23/1).

A nota, assinada pelo advogado Albert Halex, informa que a família não autorizou nem tem vínculo com nenhuma “vaquinha” criada nas redes sociais e critica ações oportunistas que estariam se aproveitando do momento de dor e sofrimento. O comunicado pede, ainda, que qualquer iniciativa desse tipo seja denunciada. “A exploração da dor alheia é inaceitável e desrespeitosa”, diz o texto.

Nota de esclarecimento publicada pelo colégio Vitória Régia (foto: Reprodução: colegiovitoriaregia)

O adolescente foi brutalmente agredido durante uma briga, na madrugada da última sexta-feira (23/1), após um desentendimento por causa de um chiclete. Ele sofreu traumatismo craniano e teve parada cardiorrespiratória em decorrência das agressões. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Brasília, em Águas Claras, onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, morador de Águas Claras. Ele foi preso em flagrante na manhã do crime, mas solto após o pagamento de fiança.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A escola informou que se solidariza com a família e reforçou o pedido para que a população não contribua com campanhas não oficiais.

