Crianças invadem linha do metrô para buscar pipa e causam atraso

Uma ocorrência envolvendo crianças que acessaram indevidamente a linha do metrô para recuperar uma pipa provocou a paralisação temporária dos trens da linha Ceilândia, no início da tarde de terça-feira (27/1), nas proximidades da Estação Guariroba.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) do Metrô-DF, o alerta foi recebido por volta das 12h. Diante do risco iminente, a operação determinou a desenergização da via como medida de segurança, o que resultou na retenção dos trens que circulavam no trecho.

A energia do sistema foi restabelecida às 12h11, após o Corpo de Segurança Operacional confirmar que não havia mais ninguém na linha férrea. Com isso, a circulação foi normalizada de forma gradual.

A ocorrência gerou um atraso aproximado de 20 minutos no Terminal Ceilândia. O metrô reforçou em nota que o acesso às vias é extremamente perigoso e pode colocar em risco a vida de pessoas, além de comprometer a operação do sistema.