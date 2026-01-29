Comandante da PMDF comenta importância da saúde mental para policias

O evento CB. Debate "Janeiro branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil", promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (29/1), contou com a presença de especialistas, acadêmicos e autoridades de forças de segurança.
Ana Paula Habka, comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), comentou sobre a importância do cuidado com a saúde mental na segurança pública. "Temos que nos preocupar muito com a saúde mental dos nossos militares. Um agente equilibrado consegue manter as técnicas e habilidades em dia", afirmou.
Para a comandante, é fundamental que o policial se sinta confortável para pedir ajuda quando necessário. "É muito importante trabalhar a comunicação para mudar a cultura da polícia de achar que é antinatural pedir ajuda", frisou.
A coronel também disse que a corporação adotou medidas para trabalhar a saúde mental com os agentes. "Além da comunicação, estamos aumentando os atendimentos da rede de cuidadosa. Temos contratado mais psicólogos", disse.
Em alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, o Correio promove, nesta quinta-feira (29/1), o CB.Debate “Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.
Além dos fatores de adoecimento mental e desafios na assistência, será discutida ainda a construção de espaços de escuta e cuidado. Entre os painelistas, autoridades, médicos e especialistas compõem o debate.
No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2024 e 2025, houve um aumento de 143% na quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais, um cenário que pede atenção e responsabilidade por parte do governo e sociedade.
Assista o debate ao vivo: