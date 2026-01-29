InícioCidades DF
Traficante Interestadual é preso em Brazlândia

Suspeito já tinha antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas, policiais militares encontraram tablete de crack

Traficante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da área para os procedimentos cabíveis - (crédito: Divulgação/PMDF)
Na tarde dessa quarta-feira (28), um traficante interestadual de drogas foi preso durante um ponto de bloqueio estratégico na região de Brazlândia, no Distrito Federal. A detenção foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), do Batalhão de Policiamento Rodoviário.

O suspeito tem antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da área para os procedimentos cabíveis. Além disso, o veículo utilizado no transporte também foi apreendido.

A equipe realizava a fiscalização quando deu ordem de parada a um veículo ocupado por apenas um indivíduo. Ao perceber a barreira policial, o condutor tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais,  durante a investigação no interior do automóvel, foi localizado um tablete de crack, que representa um prejuízo estimado em R$ 50mil para o crime organizado.

