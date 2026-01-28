Família de adolescente em estado grave teme que piloto agressor fuja do país

Pedro Turra pede perdão à família de jovem em coma após agressão no DF - (crédito: Material cedido ao Correio) - (crédito: Material cedido ao Correio)

A família do adolescente de 16 anos agredido pelo piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, 19, teme que o acusado fuja do país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um homem chamado Flávio se intitula como tio da vítima e desabafa.

O episódio violento ocorreu em Vicente Pires após uma briga por um chiclete. O adolescente segue internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. “O Pedro Turra está em liberdade e demonstrou que não compreende a gravidade dos atos e os danos que causou a toda família. O medo que temos é que ele financie sua liberdade, ou seja, sua própria fuga”, diz o tio.

O homem atribui a fuga às notícias vinculadas a Pedro, que mostram que o jovem ostentava nas redes sociais. Após a agressão, ele pagou fiança de mais de R$ 24 mil para ser solto. “Estamos pedindo por justiça, não é por vingança. Todos compreendem a gravidade do caso. O cara tem Ferrari, Porshe, viaja, usa relógio de R$ 100 mil. O que impede dele sair do país? Ele gasta pra ostentar, por que não vai gastar com a liberdade ele?”, questionou.

Outros episódios

A reportagem do Correio teve acesso a um novo vídeo, em que o piloto aparece visivelmente alterado, confrontando um homem em frente a um prédio. Durante a discussão, o piloto exige desculpas que a vítima peça desculpas a sua namorada e desfere tapas no rosto da vítima. O piloto alegava que o senhor teria batido em seu carro.

As agressões de trânsito estão sendo investigadas pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Pedro Turra é alvo de um novo inquérito policial. Desta vez, ele foi indiciado após a Polícia Civil (PCDF), por meio da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) receber uma denúncia de que ele teria forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica, durante uma festa no Jockey Club, em junho de 2024.

Segundo o relato da vítima, que tinha 17 anos à época, o piloto teria insistido que ela consumisse vodca e, após recusar várias vezes, ele teria pedido para que outras pessoas a segurassem pelos braços para forçar que ela bebesse.

O delegado-chefe da 38ª DP, Pablo Aguiar, informou que um novo inquérito foi instaurado especificamente para este caso. "Ele vai responder pelo artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a pena de dois a quatro anos, por oferecer bebida alcoólica a menor de idade", afirmou o delegado.

